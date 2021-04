Avocate et présidente de la Fédération des femmes cheffes d’entreprise (FFCEL), Aurélia Feltz nous a fait le plaisir de répondre à toutes nos questions sur les ondes de L'essentiel Radio. Mais à quoi sert la FFCEL? «C’est surtout des rencontres entre des femmes entrepreneuses au Luxembourg», détaille Aurélia Feltz. «Et lors de ces rencontres, ces femmes peuvent justement échanger sur les difficultés qu’elles rencontrent au quotidien. Beaucoup de femmes de notre fédération sont dans des TPE et des PME et certaines sont seules dans leurs entreprises».

Également maman de deux enfants d’une dizaine d’années, Aurélia Feltz a vu le comportement des hommes s’adapter à de nouvelles réalités, ces dernières années. «Cela commence à rentrer dans les mentalités», se veut-elle positive. «Cela évolue et les hommes ont pris conscience qu’ils ont une part active à prendre à la maison et qu’ils ont vraiment un rôle actif à jouer au sein du foyer. C’est très important et on doit aller vers un partage égalitaire des tâches ménagères. En dix ans, les choses ont considérablement évolué».

Que pense-t-elle du congé parental qui permet aux hommes, au Luxembourg, de prendre un jour par semaine sur 20 mois? «Les modalités du congé parental ont changé», rappelle Aurélia Feltz, «maintenant, on peut le prendre de manière fractionnée et les hommes, s’ils le souhaitent peuvent le prendre un jour par semaine durant 20 mois et c’est vrai que c’est une formule qui convient à beaucoup de monde».

Aurélia Feltz en quelques questions

Mon premier job? C’était caissière chez Delhaize.

Et avec mon premier salaire? Je me suis acheté, à l’époque, un jean’s Chipie, car mon père ne voulait pas me le payer.

Le meilleur souvenir de mes 18 ans? C’est plein de souvenirs, mais c’est quand même le début de l’indépendance. C’est le début de mes études universitaires, mes premières années à la faculté de droit à Namur. Mes premières soirées avec mes cokoteurs (colocataires), les premières guindailles. En Belgique, on habite avec des cokoteurs, car en tant qu’étudiant, on habite dans un kot.

Réécoutez la séquence du mercredi 7 avril 2021

Présidente de la Fédération des femmes cheffes d’entreprise (FFCEL), Aurélia Feltz est l’invitée de Jean-Luc Bertrand tout au long de cette semaine. «Je suis originaire de la région d’Arlon», nous dit-elle d’emblée pour se présenter. «Je suis avocate à la Cour au barreau de Luxembourg depuis bientôt plus de 20 ans. J’ai intégré la Fédération des femmes cheffes d’entreprise en 2008 et je suis devenue la présidente il y a un peu plus de deux ans». Mais quel est le rôle de cette fédération? «Promouvoir l’entreprenariat féminin», souligne Aurélia Feltz, «et renfoncer la présence et le rôle de la femme dans le monde des affaires. On peut dire que ce n’est pas encore gagné et qu’il y a encore des efforts à faire».

Dans quel état se trouvent les entreprises dans cette période de pandémie? «L’état, les banques et les grandes surfaces se portent certainement très bien», assure-t-elle. «Les quelques grandes entreprises luxembourgeoises essaient de maintenir leurs caps, même si je pense qu’elles ont une forte diminution de leurs chiffres d’affaire. Les TPE et les PME sont impactées très fortement et certains secteurs sont lourdement impactés, et je pense notamment à l’Horeca ou aux sociétés actives dans l’événementiel. Je pense également aux hôpitaux ou aux commerces, mais aussi aux étudiants pour qui ça ne doit pas être facile».

Qu’aimerait-elle que l’on retienne à la fin de son mandat? «Mon mandat a effectivement été fortement impacté par la pandémie», reconnaît Aurélia Feltz. «Cela nous a empêché de faire des événements en présentiel. Ce qui est quand même important, car cela permet aux femmes de se retrouver. On a néanmoins montré aux femmes cheffes d’entreprise que l’on était capable de s’adapter puisqu’on a organisé des événements virtuels pour qu’elles puissent se rencontrer et échanger. Nous comptons plus ou moins 180 membres». Est-ce difficile de gérer un monde typiquement féminin? «Oui, je pense», reconnaît en souriant et avec franchise. Aurélia Feltz.

Réécoutez la séquence du mardi 6 avril 2021

La playlist d'Aurélia Feltz «Le titre «À nos souvenirs» du groupe «Trois Cafés Gourmand», car c’est une des chansons préférées de mes filles. C’est une chanson qu’elles mettent quand on est dans la voiture. Cela met de bonne humeur». «L’album «Thriller» est le premier 45 tours que j’ai acheté», nous indique Aurélia Feltz. «Mickael Jackson est un artiste qui nous manque».

