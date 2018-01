Grogne chez les riverains du boulevard Adenauer

L'arrivée du tramway et les changements engendrés dans les transports publics n'ont pas (encore) apporté d'améliorations pour tous les usagers. Depuis décembre, les passagers des bus de la capitale ont dû composer avec quelques détours inutiles pour atteindre le Kirchberg. Les habitants de Luxembourg-Ville, quant à eux, se plaignent en raison du passage incessant des bus de la ville et des bus régionaux, qui circulent désormais sur le boulevard Konrad Adenauer alors que le tramway fait ses aller-retour sur l'avenue John F. Kennedy, dans le calme et la tranquillité.

Patrick Goldschmidt, responsable de la mobilité à la Ville de Luxembourg, confirme ces plaintes. Lui-même reconnaît qu'un «très grand nombre de bus» circule actuellement sur le boulevard Adenauer: «Nous sommes en pourparlers avec le ministère du Développement durable et des Infrastructures pour envisager d'éventuels changements. Néanmoins, la situation devrait s'améliorer dès le mois de juillet, quand le nouveau pôle d'échange bus-tram sera accessible, place de l'Étoile». À ce moment-là, les passagers pourront emprunter le tram depuis Luxexpo jusqu'au centre, en passant par le Glacis, sans changement.



Le nouveau concept pour les transports publics au Kirchberg. Source: mobiliteit.lu

Le ministère appelle à la patience

«Nous avons connaissance des problèmes des riverains du boulevard Adenauer et sommes en contact permanent avec eux, affirme Dany Franck, porte-parole du ministère. Nous prenons leurs commentaires très au sérieux et sommes en train d'analyser les améliorations à apporter». Selon elle, la situation devrait s'améliorer au cours des prochaines années (au plus tard, au printemps 2020), quand le tramway circulera de Luxexpo à la gare centrale en passant par le centre et que les bus RGTR n'emprunteront plus ce trajet. Les bus régionaux devraient peu à peu disparaître du paysage urbain dans les prochaines années.

Mais d'ici là, les horaires des bus seront constamment modifiés. À partir du lundi 19 février, après les congés de Carnaval, les horaires des lignes AVL 21 et 22 seront réadaptés en raison de l'ouverture du nouveau Lycée Vauban. Au total, 2 400 élèves déménageront sur le nouveau campus francophone du Ban de Gasperich.

• Pour plus d'informations sur les nouveaux horaires, veuillez consulter le site vdl.lu.



(Jörg Tschürtz/L'essentiel)