Les usagers sont plutôt satisfaits par le tram

Jeudi matin, certains voyageurs ont pris le tram sans titre de transport valable, sans réaliser qu'il était désormais payant. La période de gratuité, en place depuis le lancement du tram le 10 décembre, à effet pris fin au 1er février. Pour de nombreux autres voyageurs, cela ne fait aucune différence.

C'est le cas pour Victor, 29 ans, Nathalie, 23 et Mariam, 25, qui ont un titre de transports en commun à l'année. «Comme on habite au Kirchberg et qu'on y travaille, on fait de courtes distances. Mais cela ne nous revient pas plus cher». Idem pour Marilyne, 20 ans, et Tal, 17, élèves de école l'École européenne, détentrices d'une carte étudiant. «Nous profitons du tram pour aller faire des courses pendant notre heure de libre», expliquent-t-elles.

Adrienn, 34 ans, a payé ses deux euros pour rentrer dans le tram, mais elle trouve que cela en vaut la peine. «Une capitale se doit d'avoir un tram. Or, un service de qualité coûte de l'argent», sourit-elle. Dans l'ensemble, les usagers sont contents du tram: «Il est rapide, confortable et pratique pour moi qui vient de Diekirch», commente Emmeline, 35 ans. C'est au niveau des correspondances que les usagers sont parfois déboussolés. «Ils ont déplacé mon arrêt de bus à cause des travaux sur le plateau, mais je ne sais pas où», admet Emmeline. Certains voyageurs, comme Célia, 17 ans, aimeraient qu'il y ait des trams plus fréquents en soirée. «On pourra se faire une meilleure idée quand le tram sera en place sur l'ensemble du tracé», conclut Victor, pragmatique.

Reportage dans la capitale de Séverine Goffin, avec Jonathan Vaucher.



(Séverine Goffin/L'essentiel)