Six accidents font huit blessés dont un grave

Il était aux alentours de 7h quand l’accident s’est produit: une moto et une voiture sont entrées en collision à un carrefour de Rouscht, près de Bissen. Le motard a été grièvement blessé dans l’impact. Il a été pris en charge par les pompiers de Bissen, les secours de Lintgen et une ambulance d’Ettelbruck. Une autre personne a été plus légèrement touchée dans la collision, selon les secours.

Ces derniers n'ont d'ailleurs pas chômé, ce mercredi matin, sur des routes rendues glissantes par la neige. En comptant l'accident à Bissen, six personnes ont été blessées dans le courant de la matinée. Une voiture est sortie de la route juste après 7h, sur le CR119 entre Imbringen et Altlinster, faisant un blessé. Une camionnette et une voiture sont entrées en collision quelques minutes plus tard, entre Sandweiler et Itzig. Là encore, une personne a été blessée.

Sur la N11, vers 10h10, au niveau de Gonderange, une voiture a terminé sa course dans un ravin, avec un bilan similaire d'un blessé. Enfin, la série noire pour les piétons a continué devant la gare de Luxembourg. Une personne y a été percutée par une voiture peu avant 10h15, et a été prise en charge par les pompiers de Luxembourg.

Mardi soir, vers 20h, deux personnes avaient également été blessées, boulevard Aloyse-Meyer, à Esch-sur-Alzette après que deux voitures sont entrées en collision. Les blessés ont été pris en charge pour les secours d’Esch-sur-Alzette et transportés au CHEM.

(L'essentiel)