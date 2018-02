Un accident a perturbé le trafic sur l'A6

Juste avant le passage à la frontière, un accident impliquant trois véhicules a eu lieu avant 17h30 ce vendredi sur l'autoroute A6 reliant Luxembourg à Arlon. Des embouteillages se sont rapidement formés.

L'Automobile Club du Luxembourg (ACL) précisait au même moment sur son site Internet que le trafic était perturbé sur l'A6 et que la vitesse moyenne était descendue à 20 km/h entre la Croix de Gasperich et la frontière belge, plus précisément entre Bridel et Steinfort pendant 7 km.

Le trafic est progressivement revenu à la normale après l'évacuation des véhicules impliqués.



(L'essentiel)