5 personnes hospitalisées après un incendie

Un incendie s'est déclaré ce vendredi matin, vers 8h30, dans une maison située 10, rue Roosevelt, à Differdange, a indiqué le 112. Plus d'une trentaine de sapeurs-pompiers des centres de Sanem, Differdange et Esch-sur-Alzette se sont immédiatement rendus sur place, ainsi que la police pour réguler la circulation et permettre l'intervention des secours.

Plusieurs personnes se trouvaient dans la maison lorsque le feu s'est déclaré, a indiqué un porte-parole de la police à un reporter de L'essentiel, présent sur place. Un homme qui s'est réfugié sur le toit de l'habitation a pu être évacué par les premières unités arrivées sur place.

Le bourgmestre de Differdange a tout vu

Cinq personnes au total ont été blessées et transportées à l'hôpital. Elles souffrent apparemment de problèmes respiratoires. Deux autres personnes, incommodées, ont été prises en charge par les secours qui leur ont fourni une couverture de survie.

Le bourgmestre de Differdange, Roberto Traversini, qui habite à côté du lieu de l'incendie, a suivi les opérations depuis son jardin. «Merci aux pompiers», a-t-il commenté sur Facebook.

Le sinistre, qui a occasionné d'importantes perturbations sur la circulation, a été maîtrisé en fin de matinée. L'origine de l'incendie reste pour l'heure indéterminée. La rue Roosevelt est restée fermée à la circulation jusqu'en début d'après-midi.

Un Mobile Reporter de L'essentiel, Yannick, a envoyé deux vidéos de l'incendie:

(L'essentiel)