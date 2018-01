Un agriculteur tué par une bétaillère à Roedt

Un fermier a été tué ce mercredi matin par une bétaillère qui manœuvrait dans sa cour, peu avant 9h, rue du Coin, à Roedt, dans l'est du pays, indique la police grand-ducale. L'homme de 67 ans est mort des suites de ses blessures, peu de temps après.

La police et les secours de Remich et Mondorf sont intervenus sur place, mais n'ont rien pu faire pour le malheureux. Le parquet a ordonné une autopsie et une expertise judiciaire pour déterminer les causes exactes de l'accident.

(L'essentiel)