Des bouchons après un accident sur l'A6

Un accident s'est produit, ce mardi, vers 17h30, sur l'autoroute A6, entre le Luxembourg et la Belgique. Selon les informations du CITA (Contrôle et information du trafic sur les autoroutes), une collision entre deux véhicules a eu lieu en direction d'Arlon entre les sorties Bridel et Mamer. Luxembourg Air Rescue (LAR) a indiqué avoir envoyé son hélicoptère sur les lieux de l'accident pour la prise en charge des blessés.

L'autoroute a dû être un temps fermée à la circulation, ce qui a bloqué la circulation sur plusieurs kilomètres. Depuis 18h20, la circulation se fait sur la bande d'arrêt d'urgence. Vers 20h, l'accident a été dégagé et la circulation reprenait peu à peu. L'embouteillage, long de plusieurs kilomètres, allait jusqu'à la Croix de Cessange. D'autres perturbations se sont aussi fait ressentir sur le réseau secondaire, comme sur la N6. Le trafic doit progressivement revenir à la normale dans la soirée.

(L'essentiel)