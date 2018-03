Cinq blessés sur les routes du Luxembourg

Selon le 112, une personne a été renversée par une voiture, avenue de la Liberté à Luxembourg-Ville peu après 19h vendredi soir. Un peu plus d’une heure plus tard, aux alentours de 20h20, deux voitures sont entrées en collision route d’Esch à Hollerich. Une personne a été blessée dans l’accident.

Vers 1h15, une personne a également été blessée sur la N13 entre Dalheim et Bous après que son véhicule a terminé sa course contre un arbre. Vers 3h, le 112 rapporte également un blessé sur la N7 au rond-point Schinker, entre Hosingen et Hoscheid-Dickt après qu’une voiture s’est renversée.

Samedi matin, c’est un motard qui a été blessé en tombant de son fidèle destrier, dans la parc d’activités de Capellen peu après 10h.



(L'essentiel)