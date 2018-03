Faux gyrophare pour éviter le bouchon sur l'A13

Évidemment, rester coincé dans un bouchon en rentrant à la maison ou en partant au boulot, ça agace globalement tout le monde. Mais tout le monde n'est pas capable de prendre son mal en patience. Vendredi soir, vers 19h30, un automobiliste bloqué sur l'A13 a tout simplement activé un faux gyrophare bleu pour s'engager sur la bande d'arrêt d'urgence et dépasser toute la file de voitures.

Alertée par d'autres conducteurs, la police (qui ne précise pas l'endroit exact) a retrouvé le véhicule en question et son propriétaire quelques temps plus tard. La voiture a été immobilisée, le gyrophare confisqué et un procès verbal dressé.

Par ailleurs, de Lamadelaine à Echternach, en passant par Bivange, Derenbach, Luxembourg et Esch-sur-Alzette, six permis de conduire ont été retirés pour alcoolémie et deux automobilistes arrêtés sans permis entre vendredi et samedi.

(nc/L'essentiel)