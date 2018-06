Un père a enlevé son enfant dans la capitale

Max De Barros, 7 ans, a été enlevé par son père, mardi matin, dans son école du quartier de Rollingergrund dans la capitale, a indiqué la police. L'enfant a été arraché d'une voiture à l'arrêt devant l'établissement scolaire. L'auteur de l'enlèvement s'est ensuite enfui en voiture en direction de la route d'Arlon.

À la recherche de l'enfant depuis 8h, les autorités ont décidé d'utiliser «Ambert Alert», le dispositif d'alerte enlèvement. D'après la description communiquée, l'enfant mesure 1,20 m, porte un tee-shirt blanc et un jean. La voiture du père est une Honda grise immatriculée NA4137(L).

Les autorités judiciaires et la police ont ouvert un centre de crise et «tous les moyens opérationnels nécessaires ont été mis en place», affirme la police, dans un second communiqué transmis à 14h, ce mardi. Les enquêteurs travaillent d'arrache-pied, est-il précisé dans ce communiqué, pour cette enquête dirigée par le parquet de Luxembourg. Un numéro a été mis en place pour permettre à d'éventuels témoins de transmettre tous les renseignements utiles sur l'enfant, le ravisseur ou le véhicule. C'est le 4997 - 6868.

(L'essentiel)