Il pointe une arme vers un autre automobiliste

C'est un petit accrochage entre deux voitures, survenu dans la rue de Luxembourg, à Esch-sur-Alzette, qui a donné lieu à une scène peu banale, vers 4h50, dans la nuit de dimanche à lundi. Sans doute pour constater d'éventuels dégâts, le premier automobiliste impliqué, percuté par l'arrière, s'est arrêté dans une station-service. C'est là que le second, qui le suivait, s'est garé à côté, a ouvert son carreau passager et pointé une arme à feu en direction de l'homme et sa passagère, avant de prendre la fuite.

Le couple a immédiatement contacté la police qui a retrouvé le véhicule dans le quartier de la gare de Luxembourg-Ville. Le chauffeur a été interpellé et l'arme retrouvée dans la portière. Des poursuites pénales ont été engagées.

(NC/L'essentiel)