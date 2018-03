Un ouvrier fait une chute mortelle de 6 étages

Un accident du travail s'est produit ce vendredi en fin de matinée dans la capitale, sur un chantier rue d'Anvers, en face de l'école privée Fieldgen. Un ouvrier a fait une chute de six étages depuis un échafaudage, et n'a pas survécu.

La victime est un homme de 42 ans, de nationalité espagnole qui réside à Luxembourg-Ville, selon les informations de la police. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de ce drame.

De son côté, Nicolas Schmit, ministre luxembourgeois du Travail, a fait part sur Twitter de ses pensées pour le défunt et pour sa famille. Il en a aussi appelé à l'Inspection du travail et des mines (ITM) pour définir les causes de l'accident et pour faire de la prévention.

Erem deidlechen Akzident um Bau.Meng Gedanken an Sympathie beim Verongleckten a senger Famill.Fir ITM Klorheet iwer d’Ursach a Preventioun! — Nicolas SCHMIT (@nicolasschmit2) 9 mars 2018

