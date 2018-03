Les pluies verglaçantes retardent les vols

En raison de pluies verglaçantes, et comme nous vous l'avions annoncé jeudi, plusieurs vols sont perturbés, ce vendredi, à l'aéroport de Luxembourg.

Un journaliste de L'essentiel, présent sur place au Findel nous a confirmé, vers 12h30, que les problèmes étaient persistants. «Le pilote nous a indiqué que deux avions avaient été dégivrés, mais qu'ils s'étaient très rapidement recouverts de glace avant d'arriver au bout de la piste». Les deux avions en question ont dû, du coup, rebrousser chemin. Vu de l'intérieur des avions, les hublots semblent effectivement givrés en surface.

La compagnie luxembourgeoise Luxair a d'ores et déjà annoncé que les vols à destination de Dublin seront opérés dès samedi. De nouvelles indications seront communiquées prochainement en fonction de l'évolution de la situation.

TRAVEL ALERT: The weather forecast predicts snow showers and a risk of freezing rain at @luxairport on Friday 2 March between 11:00 and 23:00 Hrs which may impact air traffic. Please check with your airline or consult https://t.co/2zd8biAstM for flight updates. pic.twitter.com/jnzXfH01PK