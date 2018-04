Un conducteur, ivre et drogué, arrêté sur l'A13

Un automobiliste, dans un état second à cause de l'alcool et de la drogue, a eu maille à partir avec la police grand-ducale, lundi soir. Tout a commencé vers 22 h, rue de Luxembourg, à Esch-sur-Alzette. Un témoin a vu un homme, l'œil hagard, debout à côté d'une camionnette. Il lui a alors demandé si tout allait bien. L'individu est soudain devenu très agressif et a suggéré qu'il avait une arme sur lui. Il s'est ensuite mis au volant du véhicule et a démarré sur les chapeaux de roues en direction de l'autoroute.

Quelques minutes plus tard, la police a découvert une camionnette sur l'A13, près de Schifflange. Le véhicule était stationné sur la bande d'arrêt d'urgence, avec ses feux de détresse allumés. Les policiers ont retrouvé son conducteur. Les contrôles d'usage ont montré que l'homme était sous l'emprise de l'alcool et qu'il avait également consommé de la drogue. Il a été arrêté et conduit au poste de police. En revanche, aucune arme n'a été trouvée sur lui.

(hej/L'essentiel)