Le papa laisse le volant à son fiston... mineur

Vendredi soir vers 20h, la police a été appelée en raison du comportement «dangereux» d'un automobiliste dans le parking de la gare de Wasserbilig. En arrivant, les forces de l'ordre ont fait une étonnante découverte. Le véhicule en question était en fait conduit par un jeune homme mineur, dont l'âge n'a pas été précisé, accompagné de son papa. Un procès verbal a été dressé à leur encontre et la voiture immobilisée.

Par ailleurs, la police signale plusieurs cas d'excès de vitesse entre vendredi et samedi. L'un à 3h22 dans la nuit à Clausen, doublé d'ivresse et d'un défaut de permis, et un autre à Hesperange vendredi à 16h, là aussi effectué par un chauffeur ivre. Dans les deux cas la vitesse enregistrée n'a pas été précisée. En revanche, un troisième automobiliste a été contrôlé à 102 km/h au lieu de 50 dans le Boulevard Charles de Gaulle à Esch-sur-Alzette. Son permis de conduire lui a été retiré.

(NC/L'essentiel)