Un automobiliste menacé avec une arme à feu

Les faits se sont déroulés ce mercredi matin, dans la commune de Schuttrange et plus précisément dans la petite localité de Neuhaeusgen. Peu avant 7h, un automobiliste a été menacé avec une arme à feu par un inconnu qui a ensuite pris la fuite au volant d'une Porsche noire en direction de Munsbach.

La voiture volée a été retrouvée peu de temps après sur un chemin de terre situé à la rue de Senningen, toute près des pistes de l'aéroport du Findel, à Luxembourg. L'individu présumé coupable de l'agression est en cavale et il n'a toujours pas été retrouvé selon la police grand-ducale qui conseille à la population de ne pas embarquer dans son véhicule le moindre autostoppeur qui se trouverait dans cette zone.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme recherché mesure près de 1,90 m et il pèserait 90 kg. Il portait un masque et des vêtements noirs et il s'exprimait en langue anglaise.

(fl/L'essentiel)