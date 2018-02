Prisonnier de sa voiture après un accident

Il était aux alentours de 22h30, jeudi, quand - à cause d'une chaussée glissante - un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage sur la route entre Fentange et Bivange. Il a terminé sa course dans un fossé.

Coincé dans l’habitacle, il a été délivré et soigné par les secours de Hesperange, de Roeser, asssistés d’une ambulance de Bettembourg et du SAMU du CHL. Le conducteur a ensuite été transporté à l’hôpital.

(L'essentiel)