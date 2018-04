Une voiture réduite en cendres après un accident

Une voiture de sport a été totalement détruite lundi matin dans un accident de la route, sur le CR 119 entre Stafelter et Eisenborn. Vers 9h, pour une raison inconnue, le conducteur a perdu le contrôle de son bolide. Sa voiture a terminé sa course dans le fossé, plusieurs centaines de mètres plus loin. Le véhicule s'est ensuite embrasé.

Heureusement, le chauffeur, qui était seul à bord, a réussi à sortir à temps. Les pompiers n'ont par contre rien pu faire pour sauver la voiture. Quant à l'automobiliste, il a été emmené à l'hôpital en ambulance, ont précisé les services de secours de Niederanven.

(L'essentiel)