La voiture tape deux arbres avant de s'arrêter

Il était aux alentours de 4h30 samedi matin quand les secours de Dippach ont été alertés d'un accident sur la route entre Dippach et Bertrange. Un automobiliste - pour des raisons encore inconnues - a perdu le contrôle de son véhicule, tapé un arbre et terminé sa course dans un autre. Par miracle, le conducteur et son passager n'ont été que légèrement blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital.

(L'essentiel)