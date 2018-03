3 voitures, 17 000 euros et 18 kg de drogue saisis

C'est l'aboutissement de plusieurs mois d'une enquête menée dans l'est et le sud du pays. Lundi, plusieurs perquisitions dans des habitations ont permis de mettre la main sur 15,3 kg de haschich, 2,8 kg de marijuana, 100 grammes de cocaïne et près de 200 comprimés d'ecstasy. Mais la police a également saisi 17 000 euros en petites coupures, une quinzaine de téléphones portables et même trois voitures.

Cinq personnes, trois hommes et deux femmes d'un même réseau ont été interpellés et d'ores et déjà présentés à un juge d'instruction.

(nc/L'essentiel)