Un motard de 30 ans tué entre Bissen et Vichten

Une voiture, un minibus et une moto sont entrés en collision, ce lundi matin, sur le CR306, entre Bissen et Vichten. En dépassant le minibus, le motard a percuté la voiture, qui arrivait en sens inverse. La victime, âgée de 30 ans et résidant à Grosbous, a été grièvement blessée. Transporté à l'hôpital, le jeune homme a succombé à ses blessures, peu de temps après.

Dans l'accident, la voiture a également percuté le minibus. Ni les conducteurs ni les trois écoliers à bord du bus n'ont été touchés. Les enfants ont tout de même été emmenés à l'hôpital pour un contrôle. Le groupe de soutien psychologique est par ailleurs intervenu.

Selon les chiffres de L'essentiel, il s'agit de la 16e personne qui perd la vie sur la route au Luxembourg. Dimanche, un Allemand de 56 ans s'est aussi tué à moto suite à une collision avec une voiture, sur une petite route du nord-est du Grand-Duché.

(L'essentiel)