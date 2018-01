Plusieurs permis retirés à cause de l'alcool

Certains commencent l'année avec un retrait de permis. La police grand-ducale a annoncé dimanche avoir retiré au total 11 permis de conduire à des automobilistes imprudents, qui ont pris le volant alors qu'ils étaient ivres.

Cela a débuté vers 18h, lorsqu'un conducteur s'est fait remarqué avec sa vitesse excessive sur l'A7 vers la capitale. Il a été interpellé et n'a plus de permis. Un peu plus tard dans la capitale, un automobiliste a percuté des autres voitures, avant de prendre la fuite puis de foncer dans un arbre. Il a terminé son œuvre en urinant sur la façade du commissariat. Les policiers lui ont mis une amende et lui ont confisqué son permis.

Alcoolisé et sans permis

De même, vers minuit, un homme est entré en collision avec des autres véhicules puis un panneau routier à Dudelange, ce qui ne l'a pas empêché de poursuivre sa route. Mais il s'est ensuite présenté au commissariat et a reconnu les faits. Il en est reparti à pied. Des faits similaires se sont produits la même nuit à Remerschen: un automobiliste a percuté une voiture stationnée, a poursuivi sa route mais est revenu sur les lieux quelques instants plus tard, en tant que passager d'un autre véhicule. Il a expliqué à la police avoir perdu le contrôle de son automobile. L'alcootest s'est révélé positif.

À Pétange, un conducteur alcoolisé a percuté un lampadaire avant de s'en aller. Interpellé peu après, il a reconnu avoir pris le volant malgré une interdiction de la justice. Pour des raisons d'alcool, des permis ont aussi été retirés à Rédange, à Esch-sur-Alzette, à Luxembourg-Ville et à Mersch.

(jg/L'essentiel)