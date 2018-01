Un homme arrêté pour des menaces de mort répétées

La police a dû intervenir suite à des menaces de mort, à Berchem. Un couple en instance de divorce s'est violemment disputé lundi. L'homme a proféré des menaces à l'encontre de sa compagne, qui vit avec ses enfants à une autre adresse.

Après cette première querelle, des poursuites pénales ont été engagées à l'encontre du mari. Mais cela ne l'a pas empêché de recommencer. Mardi, le même scénario s'est répété, explique la police. L'homme a été donc interpellé. Il doit être présenté à un juge d'instruction, ce mercredi après-midi.

Au Luxembourg, la police intervient chaque année pour une cinquantaine de menaces de mort au sein des familles. En 2016, la police a procédé à 789 interventions pour violences domestiques, dont plus du tiers pour coups et blessures. Les femmes de 35 à 45 ans sont les plus nombreuses à être la cible de violences domestiques.

(L'essentiel)