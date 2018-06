«Le monsieur a agressé la dame puis a pris l’enfant»

«C’est terrible, j’espère qu’ils vont vite le retrouver», lance un riverain de l’école primaire Rollingergrund. C’est ici que Max, 7 ans, a été enlevé par son père, à 8h du matin, ce mardi. Un acte qui a entraîné le lancement d’une «Amber Alert», un large appel à témoin effectué par les autorités en cas d’enlèvement d’enfant.

À l’école, le personnel est sous le choc. Trop pour effectuer le moindre commentaire sur «la terrible matinée» qu’ils ont vécue. Sur place, personne n’a rien pu faire. L’enfant a été arraché d’une voiture à l’arrêt devant l’établissement, et l’auteur a pris la fuite en direction de la route d’Arlon dans une Honda grise immatriculée NA4137(L).

«Une matinée comme les autres»

Bien que furtive, la scène aurait tout de même été assez brutale. «Le monsieur a agressé une dame (NDLR: possiblement la mère) puis il est parti avec l’enfant», raconte un jeune témoin accompagné de sa mère et scolarisé au même endroit. «Je ne le connaissais pas, il est nouveau à l’école». La maman n’en sait pas plus. «C’est mon fils qui m’a raconté lorsque je suis venue le chercher à 12h30, comme d’habitude».

Dans le quartier aussi, rares sont les personnes qui étaient au courant de cette scène. Et les quelques-unes informées l’ont appris via l’alerte. Pourtant située juste en face, une voisine de l’école n’a rien remarqué. «C’était une matinée comme les autres avec beaucoup de voitures qui arrivent et s’en vont».

L’une d’entre elles avait à son bord le petit Max. «Tous les moyens opérationnels ont été mis en place» pour le retrouver, a indiqué la police.

