8 cambriolages en moins de 24 heures dans le pays

La police grand-ducale a eu du pain sur la planche au cours des dernières 24 heures. Les fonctionnaires ont été appelés sur huit cambriolages à travers le pays. Ils se sont produits dans des maisons individuelles à Dudelange, Bettembourg et Moutfort, dans un appartement à Bettembourg et, plus original, dans deux restaurants situés à Dudelange et Luxembourg-Ville.

À Bivange, les malfrats ont échoué à s'introduire à l'intérieur de la maison d'un particulier, vendredi vers 20h10. Surpris par le propriétaire des lieux alors qu'ils tentaient de forcer la fenêtre d'un bureau, ils ont pris la fuite.

Un cas de figure analogue a eu lieu moins d'une heure plus tard à Frisange, au parc résidentiel Lésigny. Le propriétaire d'une maison individuelle a surpris deux cambrioleurs sur le point de pénétrer dans sa cuisine. Les deux malfaiteurs ont pris la fuite. La police a déployé en vain d'importants moyens pour tenter de les retrouver.

(pp/L'essentiel)