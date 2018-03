Un accident grave après un délit de fuite sur l'A3

Trois personnes ont été blessées, vendredi vers 2h30, dans un accident survenu au rond-point Gluck à Luxembourg-Ville. Deux d'entre elles ont été gravement blessées selon les informations du 112. Un seul véhicule est impliqué dans cet accident.

Selon les premiers éléments, la voiture, immatriculée en France, avait déjà été remarquée sur l'Aire de Berchem et s'est engagée à vive allure sur l'A3 au moment où la police allait contrôler ses occupants. Dans l'accident, les deux blessés graves sont le conducteur et une passagère. Ils ont dû être hospitalisés. Un autre passager, également une femme, est blessé plus légèrement.

De nombreux moyens de secours, venus de la capitale, de Esch-sur-Alzette et d'Hesperange, ont été déployés sur les lieux, ainsi que la police grand-ducale. Dans la voiture accidentée, la police a retrouvé un revolver de petit calibre et une petite quantité de cannabis.

(L'essentiel)