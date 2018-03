Un ruisseau pollué à proximité de Bettembourg

Un incident s'est déclaré lundi soir à Bettembourg sur la zone industrielle Scheleck à proximité du ruisseau des Quatre Moulins, également appelé Diddelengerbaach en luxembourgeois. Selon plusieurs témoins, un liquide ressemblant à de l'huile s'écoulait dans le ruisseau depuis un tuyau situé dans la zone industrielle. Les services de secours sont tout d'abord intervenus sur les lieux pour couper le flux qui sortait du tuyau.

Dans la foulée, la police et le agents de la gestion de l'eau ont réussi à identifier l'entreprise responsable de cette pollution et d'autres sources de problèmes ont pu être détectées. Le ruisseau des Quatre Moulins prend sa source en Moselle dans la commune française d'Escherange et s'écoule ensuite en direction de Dudelange et Bettembourg avant de se jeter dans l'Alzette.

(fl/L'essentiel)