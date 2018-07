L'incendie de silo continue à Rumelange

L'incendie d'un silo à grains qui a démarré lundi en début d'après-midi dans la zone industrielle de Rumelange est difficile à éteindre, pour les pompiers. Et les populations environnantes pourraient ne pas être épargnées. En effet, le corps grand-ducal d'incendie et secours (CGDIS) affirme ce mercredi matin que le vent a tourné, ces dernières heures. Du coup, la fumée pourrait atteindre des zones d'habitation «dans les environs de Rumelange, Kayl et Tétange». Le cas échéant, le CGDIS «invite la population à fermer portes et fenêtres afin d'éviter tout désagrément.

Quant à l'incendie, il n'est pas encore sous contrôle. Les pompiers expliquent que le silo haut de 25 mètres contient 400 tonnes de granulés recyclés, une matière inflammable. Il va falloir les évacuer pour éteindre complètement le sinistre. La procédure, lancée lundi, continue ce mercredi. Les pompiers de Rumelange, Kayl-Tétange et Esch-sur-Alzette sont sur place en permanence pour refroidir la structure et éviter une propagation du feu. Quelque 40 pompiers volontaires et professionnels se sont déjà relayés sur place.

