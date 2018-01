Un faux policier a commis un vol à Hesperange

Moins d'un mois après une arnaque commise par deux policiers qui contrôlaient les pneus hiver à Lamadelaine, la police grand-ducale indique ce lundi qu'un vol a de nouveau été signalé près de Luxembourg, suivant un mode opératoire similaire. Vers 11h, un homme a sonné à la porte d'une maison de l'allée de la Jeunesse Sacrifiée, à Hesperange.

L'individu, qui parlait français, s'est présenté en tant que policier et a montré une carte indiquant le mot «police». Il est ensuite rentré dans la maison et a demandé au propriétaire de lui montrer son argent pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas de fausse monnaie. L'homme s'est emparé de l'argent et d'autres objets de valeur. Il a rejoint un complice qui attendait devant la maison avant de prendre la fuite dans une direction inconnue.

La police a lancé un appel à témoins pour tenter d'obtenir des informations complémentaires. Elle rappelle par ailleurs que les policiers luxembourgeois parlent tous le Luxembourgeois et qu'ils doivent être en mesure de présenter à tout moment une carte officielle de la police avec leur photo. En cas de doute, il est conseillé d'informer immédiatement la police.

