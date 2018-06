Un accident spectaculaire après un malaise

Le boulevard Royal a été le théâtre d’un spectaculaire carambolage ce lundi après-midi peu après 16h. Après le malaise d’un conducteur, six véhicules, dont un autobus et une camionnette, se sont télescopés sur l’artère la plus fréquentée de la capitale.

Dans le choc, quatre personnes ont été blessées, selon les services de secours, qui avaient dépêché trois ambulances sur place. Les victimes ont été conduites à l’hôpital pour des contrôles. Le carambolage a eu lieu au croisement du boulevard Royal et de l’avenue Monterrey. L'accident a été dégagé peu avant 18h.

(L'essentiel)