Un motard gravement blessé après une collision

Un motard s'est blessé dimanche dans un accident. Le conducteur du deux-roues est entré en collision dimanche midi avec une voiture sur le CR322, entre Vianden et Nachtmanderscheid, dans l'est du Luxembourg, ont indiqué les secouristes d'Air Rescue. La victime se trouve dans un état grave et les pompiers tentaient de le réanimer.

Un hélicoptère d'Air Rescue a été dépêché sur place. La route restait bloquée à la circulation en début d'après-midi.

(jg/L'essentiel)