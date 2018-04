Énervé, il gifle le policier et lui crache dessus

La dispute entre les parents et leur fils devait être très bruyante. À tel point qu'un voisin de cette famille vivant rue Jean-Gallion, à Oberkorn, a appelé la police vers 23h, mardi soir. Une fois sur place, les agents ont trouvé le rejeton, dont l'âge n'a pas été révélé, passablement énervé. Il a immédiatement frappé un des officiers. Les policiers ont ensuite eu toutes les peines du monde à l'immobiliser et à lui passer les menottes.

Ils ont alors emmené l'individu vers la voiture de police. Toujours très en colère, il a traîné des quatre fers et a même craché sur un des agents avant de le gifler au visage. Et pendant le trajet jusqu'au poste, il a copieusement insulté les officiers. Le procureur a décidé de renvoyer l'excité devant le tribunal pour violences domestiques et rébellion contre les policiers.

(L'essentiel)