Des incivilités commises dans le quartier de la gare

Les policiers en poste dans le quartier de la gare ont été bien occupés vendredi et samedi. Plusieurs individus ont provoqué des dégâts ou perturbé l'ordre public, a indiqué la police grand-ducale. Tout a commencé vendredi en début d'après-midi, lorsque les agents ont été informés qu'un homme vandalisait un restaurant des environs en jetant des chaises et importunait les clients. L'homme ivre a été interpellé et arrêté, après un examen médical.

Un peu plus tard, ce sont les employés d'un supermarché qui se sont plaint d'un homme passablement ivre. Il a agressé des clients et les agents de sécurité puis refusé de quitter les lieux. Appelés, les policiers l'ont fait sortir et une fouille corporelle leur a permis de retrouver... un poulet emballé, que l'homme venait de dérober. Il a passé la nuit en cellule de dégrisement.

Dans la nuit de vendredi à samedi, encore un autre individu alcoolisé s'en est pris à des personnes, notamment à un jeune couple. Il a à son tour été arrêté par les agents et amené au commissariat.



(jg/L'essentiel)