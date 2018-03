La jeune fille au volant n'avait pas le permis

La police a d'abord été alertée pour la conduite «étrange» d'une voiture entre Weiswampach et Heinerscheid, dans le nord du pays. Au point d'intervenir quelques kilomètres plus au sud, au croisement entre la N7 et le CR322, peu après le rond-point de Schinkert en direction de Wahlhausen.

Là, la jeune conductrice a immédiatement confié aux forces de l'ordre ne pas avoir le permis de conduire. Son père, assis sur le siège passager, a estimé que c'était une bonne idée de confier le volant à sa fille sur un axe fréquenté, d'autant qu'elle se lancera dans le permis de conduire prochainement.

Des poursuites pénales sont engagées.

(nc/L'essentiel)