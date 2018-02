Des policiers «attaqués» avec... un coupe-​​ongles

C'est pour un cambriolage dans une habitation de Wahlhausen (nord du pays), vers 23h, lundi, que les policiers sont intervenus. Un résident indiquait avoir été victime d'un vol de cigarettes, de bière et de bouteilles de vin opéré par un homme qui s'est introduit chez lui.

L'individu en question a été retrouvé quelques minutes plus tard par une patrouille dans la commune. Peu coopératif, il a résisté à l'intervention de la police et a même menacé les agents en brandissant un coupe-ongles. Les forces de l'ordre l'ont alors immobilisé et menotté avant de le conduire à la prison de Schrassig.

Il a été présenté mardi matin à un juge d'instruction. Les objets volés pendant le cambriolage ont été retrouvés et rendus à leur propriétaire.

(NC/L'essentiel)