Il roulait à 140 km/h dans le tunnel Grouft

Alors qu’elle effectuait des contrôles de vitesse sur l’A7 samedi après-midi, la police a flashé un automobiliste à 141 km/h dans le tunnel Grouft, où la vitesse est limitée à 90 km/h. Il s’est avéré que le conducteur était déjà frappé d’une interdiction de conduire. Une procédure a été enclenchée.

Un peu plus tôt dans l’après-midi, un automobiliste, ivre, a failli percuter une patrouille de police au Potaschberg. Les fonctionnaires l’ont soumis à un test d’alcoolémie qui s’est révélé plus que positif: le conducteur avait bu deux fois plus que la limité autorisée. Il a désormais interdiction de conduire jusqu’à nouvel ordre.

Un autre automobiliste a perdu son permis de conduire vers 17h à Niederkorn alors qu’il circulait en zigzaguant et en klaxonnant. Contrôlé avenue de la Liberté, il avait beaucoup trop bu, tout comme un autre conducteur sur l’A13 au niveau de la sortie Differdange vers minuit. Les policiers l’ont intercepté au rond-point Biff et lui ont confisqué son permis, eu égard au résultat du test d’alcoolémie. Même mésaventure pour un conducteur entre Bridel et Kopstal vers 2h.



