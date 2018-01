Une partie de l'A7 a été fermée après un accident

La circulation était compliquée mercredi midi sur l'A7 en direction de Luxembourg. L'autoroute du Nord a été complètement fermée à partir de la sortie Reckange/Mersch, suite à un accident survenu vers 13h, a indiqué l'ACL. Les automobilistes étaient invités à sortir et à emprunter le réseau secondaire, ce qui a provoqué des bouchons. La situation est revenu à la normale un peu plus d'une heure plus tard, a indiqué l'ACL, lorsque les véhicules accidentés ont été placés sur le côté de la route.

Les circonstances de l'accident ne sont pas encore établies avec précision. L'ACL évoquait une collision entre une voiture et une moto. La police, contactée par L'essentiel, explique que le motard a été blessé, mais que ses jours ne sont pas en danger.

A7 entre diffuseur Mersch et diffuseur Schoenfels accident dégagé #ACL_A7 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) 10 janvier 2018

A7 entre diffuseur Mersch et diffuseur Schoenfels accident grave, voie de secours bloquée, laissez une voie libre pour les... #ACL_A7 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) 10 janvier 2018

(jg/L'essentiel)