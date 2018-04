Trois personnes arrêtées après un délit de fuite

La police a dû s'engager dans une véritable course poursuite, mercredi soir, à Esch-sur-Alzette. Vers 20h, lors d'une simple patrouille, les agents ont fait signe au conducteur d'une voiture dont le moteur dégageait une importante fumée de s'arrêter. Mais ce dernier a ignoré les injonctions de la police et a pris la fuite à grande vitesse vers le boulevard Grande-Duchesse Charlotte, l'avenue de la Paix, pour ensuite monter sur la collectrice du Sud, et s'engager dans la rue Guillaume Capus.

Dans sa course, l'automobiliste a enfreint plusieurs règles du code de la route, grillant deux feux rouges et conduisant en partie à contresens. Face à cette conduite dangereuse, la police a interrompu la poursuite. Un peu plus tard, un témoin a alerté la patrouille que la voiture recherchée se trouvait dans la rue Guillaume Capus, endommagée. Ses trois occupants ont tenté de prendre la fuite à pied. Mais ils ont finalement été vite rattrapés et emmenés au poste.

Le conducteur a passé un test d'alcoolémie, qui s'est révélé négatif. Sa voiture par contre, n'était pas conforme. Le véhicule présentait un état déplorable, avec des pneus usés, des feux et un radiateur défectueux. La voiture n’était par ailleurs pas correctement enregistrée ni assurée.

(L'essentiel)