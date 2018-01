Les trois victimes de l'A7 étaient iraniennes

Samedi aux alentours de 15h30, le conducteur d'une Mercedes qui circulait sur l'A7 entre Luxembourg et Lorentzweiler en a perdu le contrôle. Le véhicule est alors passé par-dessus la glissière de sécurité, a percuté violemment un panneau avant de terminer sa course sur le toit.

Un spectaculaire et dramatique accident qui a coûté la vie à trois personnes et blessé gravement une quatrième. «Les quatre personnes à bord du véhicule sont de nationalité iranienne», a précisé la police qui a peu d'éléments sur les circonstances du drame. «Certes, la route était rendue glissante par la neige fondue, mais d'après les toutes premières auditions, la Mercedes ne roulait pas vite. Nous sommes à la recherche de témoignages nous permettant d'y voir plus clair dans cet accident», ajoute la police contactée par L'essentiel.

On dénombre déjà quatre morts sur les routes au Luxembourg depuis le début de l'année.

(Gaël Padiou/L'essentiel)