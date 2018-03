Des voleurs violents, culottés et armés

Il était aux alentours de 14h vendredi quand, dans un magasin de la rue des Gaulois à Luxembourg-Ville, un vigile a interpellé un individu qui avait volé pour plus de 50 euros de marchandises. Comme ce dernier refusait de rendre les biens dérobés, une échauffourée a éclaté et l’agent de sécurité a été blessé au visage par des coups de pied. Une fois les fonctionnaires de police sur place, l’individu ne s’est pas calmé et a littéralement déraillé, urinant même dans sa cellule. Le parquet a ordonné sa présentation à un juge d’instruction.

Vers 2h15, rue Nelson Mandela à Esch-sur-Alzette, c’est une femme qui s’est fait agresser et dépouiller par un individu armé d’un spray au poivre. Ses objets de valeurs et son GSM ont été volés par un homme qui s’est ensuite enfui par la rue Zénon Bernard.

Vers 3h, Place de la Gare à Luxembourg-Ville, un individu n’a pas hésité à se saisir des billets sortis d’un distributeur automatique alors que sa victime était en train de retirer de l’argent. L’individu a pris immédiatement la fuite.



(L'essentiel)