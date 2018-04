Un homme tabassé par l'ex de sa petite amie

Un couple qui pensait passer une soirée tranquille a été violemment attaqué, mercredi soir à Luxembourg-Ville. Alors que les amoureux étaient assis à la table d'un café place du Théâtre, l'ex-petit ami de la femme a fait irruption et a donné un violent coup de poing dans le visage de son compagnon. La victime a ensuite été traînée dehors et a reçu d'autres coups avant que des témoins n'interviennent pour les séparer. Selon la police, l'homme souffre de graves blessures au visage.

L'agresseur a été embarqué au poste et placé en cellule. Mais au lieu de se tenir à carreau, ce dernier a aggravé son cas. Autorisé à sortir de sa cellule pour passer un coup de téléphone, il en a profité pour déballer ses parties génitales et uriner sur une table et un ordinateur. Les policiers l'ont finalement remis en cellule. Le parquet a ordonné son placement en détention provisoire.

