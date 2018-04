Un enfant renversé sur un passage pour piétons

Un grave accident de la route s'est produit lundi soir vers 19h dans la rue Pierre Grégoire, à Pétange. À hauteur d'un passage pour piétons, une voiture a dû freiner brusquement pour laisser passer un enfant qui traversait la route.

Pour éviter de rentrer dans cette première voiture, un second véhicule a fait un écart et a renversé le jeune piéton. Ce dernier a été emmené à l'hôpital, où son état s'est stabilisé, selon le communiqué de la police, ce mardi matin. Les secours de Pétange, de Differdange, de Bascharage et d'Esch sont intervenus sur place.

(L'essentiel)