Pour aller au Portugal, l'avion est recommandé

Le «conseil» des autorités françaises jeudi d'«éviter le Portugal cet été» ne trouve (pour l'heure) pas d'écho au Luxembourg. Tout au plus le gouvernement incite-t-il à «continuer à faire attention, dans son intérêt et dans l'intérêt général», répétant ne s'être «jamais positionné en faveur d'une restriction des voyages».

Face à l'expansion du variant Delta, l'ambassade du Portugal au Luxembourg maintient qu'à ce stade, «les consignes restent valables. Le CovidCheck luxembourgeois et le certificat européen permettent de se rendre au Portugal par voie aérienne, sans restriction. Sinon, dès 2 ans, un test PCR de moins de 72 heures et un test rapide certifié de moins de 48 heures sont aussi admis. Y aller en voiture est en revanche «déconseillé» par l'ambassade car cela suppose de «traverser d'autres pays et que la situation est volatile», indique Tomás Azevedo.

Président de la Chambre de commerce et d'industrie luso-luxembourgeoise, Francis Da Silva estime que «les gens veulent toujours y aller cet été», tout «en suivant attentivement la situation». Pour lui, la communauté portugaise attendra le plus tard possible pour savoir comment la situation évolue, sachant que les congés collectifs ne commencent que le 30 juillet. Mais il voit dans la position française davantage «les relents d'une guerre économique sur le tourisme».

(Nicolas Martin et Jean-François Colin/L'essentiel)