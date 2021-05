4000 logements abordables à venir sur cinq ans

«L'offensive du logement abordable et durable est lancée», assure le gouvernement au moment de présenter le premier bilan annuel du Fonds spécial de soutien au développement du logement. En service depuis le 1er avril 2020, celui-ci vise à booster l'offre en logements abordables dans le pays. Au 31 décembre dernier, le Fonds spécial comptait 300 projets, pour 3125 unités de logement, à son inventaire. Et a ajouté 838 habitations à son registre l'an dernier. Soit un volume financier global de 514 millions d'euros. En 2020, le Fonds a dépensé 96 millions d'euros pour aider aux constructions, un chiffre qui devrait vite doubler, d'ici 4 ou 5 ans.

Qui sont les promoteurs?



La Société nationale des habitations à bon marché (SNHBM) et le Fonds du logement sont les plus gros promoteurs pour ces projets de logements abordables, avec chacun 30% des montants engagés. Les communes totalisent elles 22% des montants. Location ou vente?



En 2020, 53% des projets réalisés étaient destinés à la location 1 657 logements) et 47% à la vente (1 468 logements). Le gouvernement s'est fixé pour priorité d'augmenter considérablement la part de l'offre locative. Ainsi, dans les projets en cours ou à venir, 65% des engagements sont attribués à la réalisation de logements locatifs.

Le Fonds spécial a répertorié les projets les plus ambitieux

«Avec cet instrument du Fonds spécial, on essaye d'avoir une vision au plus près de tous les projets en cours, c'est bien pour la transparence, c'est de l'argent public», souligne le ministre déi Gréng du Logement Henri Kox. «En plus, on a une nouvelle prévision pour les années à venir, avec plus de 4000 logements supplémentaires» qui doivent sortir de terre d'ici 2025. Le Fonds spécial va étudier dans le détail quels sont les prochains budgets entamés. Avec à l'idée de créer «un socle en mains publiques pour garantir un logement abordable décent à une certaine population».

L'abordabilité sera d'ailleurs définie par la loi, pour que «ceux qui ont le moins en poche ne dépensent pas plus de 10 ou 12%» de leurs revenus pour se loger. Une proportion qui augmentera selon le revenu jusqu'à autour de 35%. Pour parvenir à une offre suffisante, le Fonds spécial a répertorié les projets les plus ambitieux, même au-delà des cinq années à venir. Neuf projets, à Luxembourg, Mersch, Belvaux, Sandweiler ou encore Grosbous totalisent 1169 unités de logement planifiées. Ils totaliseront entre 199 et 305 millions d'euros de subventions.

Emmener les 102 communes dans un bateau

Sept autres projets encore plus vastes feront l'objet de projets de loi pour des financements supérieurs à 40 millions d'euros chacun. Cinq projets à Luxembourg, un à Mamer, un à Echternach et le fameux projet Neischmelz de Dudelange doivent permettre de créer 3175 logements au moins, pour des subventions dont le total est estimé entre 662 et 989 millions d'euros. À Dudelange, où les travaux doivent s'étaler de 2024 à 2042, «on va essayer avec la commune d'augmenter la densité au-delà de 1500 logements». D'autres projets sont en cours, comme à Wiltz ou Kehlen.

Tous ces projets sont-ils suffisants pour régler le problème du logement dans le pays? Pas sûr. «On continue la lutte, bien sûr», sourit le ministre, qui souligne l'importance du Pacte logement 2.0 en cours de discussions à la Chambre. Actuellement, 59 communes sont conventionnées avec l'état pour créer du logement social. Avec le nouveau Pacte logement, le gouvernement veut «emmener les 102 communes dans un bateau pour aller dans la même direction, la création de logements abordables».

(Jérôme Wiss/L'essentiel)