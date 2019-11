Le Findel aura une piste toute neuve d'ici 2023

La piste d'atterrissage et de décollage de l'aéroport du Findel doit être réhabilitée depuis quelques années. Prévus pour 2020 après déjà plusieurs reports depuis 2015, le début des travaux doit finalement intervenir au printemps 2021 pour se finir en 2023, indique le ministre Déi Gréng de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch, en réponse au député LSAP Mars Di Bartolomeo.

Ces travaux doivent durer «environ deux ans et seront effectués la nuit et uniquement pendant le printemps, l'été et l'automne». Pas de chantier l'hiver, pour éviter de trop mauvaises conditions météorologiques, donc. Et pendant que les ouvriers seront à l'œuvre, la piste sera fermée de 23h à 6h. Aucun atterrissage ne sera possible dans cette fourchette de temps. Une tranche horaire pendant laquelle seuls les avions disposant de dérogations peuvent atterrir actuellement, le plus souvent pour du fret. Pendant les travaux, les vols en retard seront donc déroutés vers d'autres aéroports.

Le coût du projet est entièrement financé par lux-Airport, la société qui gère l'aéroport. Quelque 270 millions d'euros seront nécessaires, dont 150 millions d'euros pour réhabiliter la piste d'atterrissage. Les taxiways, les voies d'accès à la piste, ainsi que les espaces de stationnement des avions, doivent aussi être rénovés. C'est la première fois que la piste est refaite de fond en comble depuis 1954. À l'origine, en 2015, le premier projet de rénovation prévoyait de 50 à 80 millions d'euros.

(jw/L'essentiel)