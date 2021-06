Paul Leesch, fondateur de Cactus, est mort

Cactus a annoncé la nouvelle ce lundi après-midi dans un communiqué: Paul Leesch, son fondateur, s'est éteint à l'aube de ses 92 ans. Né le 3 juillet 1929 à Luxembourg, de parents épiciers dans le quartier de la gare, il avait étudié au Lycée de garçons au Limpertsberg, avant d'entamer des études de commerce.

Pourquoi Cactus?



«Parce qu’il s’agissait d’un mot simple, facile à prononcer dans toutes les langues et d’utilisation aisée au niveau de la communication visuelle».

En 1951, après des stages à Bruxelles, il rentre au pays et avec son frère, Ady, soutient son père, Arthur, dans l'entreprise de commerce alimentaire de gros, Leesch Frères. En 1957, il lance son premier magasin de détail à Esch-sur-Alzette. Inspiré par les tendances américaines et les magasins Migros en Suisse, il ouvre son premier supermarché Cactus en 1967 à Bereldange puis son premier centre commercial à Esch-Lallange en 1972. Deux ans plus tard, il crée la Belle Étoile, en seulement 12 mois.

Le réseau compte aujourd'hui 62 points de vente et emploie 4 400 personnes. En 2001, Paul Leesch avait passé la main et confié la direction à son fils aîné Max Leesch ainsi qu'à Laurent Schonckert.

(L'essentiel)