«L'Europe ne doit pas rater la sortie du vaccin»

Après France 24, c'est au tour de TV5 Monde d'accorder une large fenêtre d'expression à Xavier Bettel. Dans l'émission «Internationales», le Premier ministre s'est exprimé sur la manière dont il a géré la pandémie de Covid-19 au Luxembourg. Une séquence enregistrée il y a peu depuis le Musée d'art contemporain du Luxembourg (Mudam) et mise en ligne ce samedi 27 juin 2020.

Et la crise économique au Luxembourg?



«Il ne faut pas croire que les billets poussent dans les arbres (au Luxembourg), a rappelé Xavier Bettel lors de cet interview. «Il y a quelques années, on a dû aussi faire des efforts budgétaires qui nous permettent de garder le triple A. Et c'est important pour une place financière. Compte tenu de notre gestion de la crise, on est content de voir que les agences de notation indiquent que l'on va garder ce triple A».

Que retenir de ces 53 minutes d'une émission présentée par deux journalistes français, Françoise Joly (TV5MONDE) et Philippe Ricard (Le Monde)? «On ne gagne rien dans ce genre de crise», a reconnu d'emblée Xavier Bettel, «mais on s'est rendu compte de choses que l'on ne savait pas. Que la liberté avait un prix. On pensait que la liberté était acquise, mais quand on ne pouvait plus se déplacer librement, c'était quelque chose de pesant. J'ai trouvé que la solidarité au Luxembourg était remarquable. Quand on allait faire les courses pour la voisine plus âgée, quand on promenait le chien du voisin plus âgé,... On a appris la valeur des relations humaines que l'on avait peut-être pas auparavant».

« Ne pas voir sa mère, car c'est une personne vulnérable, c'est très dur »

Après avoir rappelé une nouvelle fois que le Grand-Duché s'était préparé à la crise dès le mois de janvier, le Premier ministre a également indiqué que le premier cas de Covid-19 au pays s'était déclaré après avoir été «en vacances dans un pays européen». Sans préciser lequel en particulier. Au sujet de la distribution de masques, Xavier Bettel souligné que c'était normal d'en avoir distribué à tout le monde et aux frontaliers, «car ils font quand même partie de notre pays».

Et quand ses adversaires politiques le qualifient de «trop prudent», le Premier ministre affirme d'emblée qu'il préfère être trop prudent et qu'on lui reproche». «Sérieusement, je préfère être trop prudent dans cette crise que de compter les morts après. Dès le départ, on a voulu être prévoyant. Je suis quelqu'un qui aime la vie et qui n'aime pas les restrictions, mais je sais que c'est un effort de solidarité par rapport aux autres. Ne pas voir sa mère, car c'est une personne vulnérable, ne pas la serrer dans les bras, c'est très dur, mais c'est dans son intérêt, même si j'ai envie de le faire».

« Fermer les frontières, c'était pour plaire au gens, pour les rassurer... »

Alors que la courbe d'infection a subitement augmenté depuis trois jours, Xavier Bettel persiste et signe: «ce serait une erreur de refaire un lock-down comme on l'a fait (à la mi-mars)». «On va tester toute la population et puis on a quand même plus de morts depuis un mois et on a personne en soins intensifs», rappelle le Premier ministre. «Ce sont des choses positives et on doit désormais compter sur les gens qui sont le problème et la solution».

Très déçu du manque de coopération entre les états de l'Union européenne lorsqu'il s'exprimait au mois d'avril, Xavier Bettel se montre désormais moins virulent. «On ne peut pas dire aujourd'hui que l'Europe a échoué», corrige-t-il. «Je n'étais pas content, j'étais agacé, car on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur des positions communes, mais avec du recul, je me rends compte que c'était très dur. En France, par exemple, la situation n'était déjà pas la même dans le Grand Est ou à l'ouest du pays... Même chose entre deux pays limitrophes comme la Belgique et les Pays-Bas, ou encore le Portugal et l'Espagne. Fermer les frontières, c'était pour plaire au gens, pour les rassurer... mais si le Luxembourg avait fermé ses frontières, on aurait pu fermer les hôpitaux et dire aux gens qu'ils allaient mourir tout de suite».

« L'Europe doit être indépendante par rapport aux autres continents »

Au sujet de la phase actuelle avec la réouverture progressive, mais désordonnée d'un pays à l'autre, Xavier Bettel se montre tolérant «sans vouloir prendre la défense de tout le monde», dit-il. «Comme on n'a pas été en mesure de se coordonner au départ, c'était logique de ne pas y arriver pour le déconfinement. Maintenant, il ne faut pas rater la sortie du vaccin. Si l'Europe ne prend pas la commande pour vacciner d'abord les personnes vulnérables, les mêmes dans tous les pays, on aura vraiment un gros gros problème. Ursula von der Leyen, présidente de la Commision européenne, est entrain de voir comment on peut coordonner tout ça au niveau européen. J'espère que cela va aboutir, si non, les gens ne comprendront pas...»

«Au niveau de l'industrie pharmaceutique, ce n'est pas normal que l'on regarde ce qu'il se passe aux Etats-Unis ou en Asie», regrette le Premier ministre. «Il est temps d'avoir une stratégie européenne. On doit mettre des moyens supplémentaires sur la recherche. On doit avoir notre indépendance par rapport aux autres continents. On doit avancer, mais pour le moment, ce sont des petits pas...»

Retrouvez l'intégralité de cet entretien ici.

(fl/L'essentiel )