Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Hollywood Undead

Riffs metal furieux et paroles scandées en rap, Hollywood Undead est de ceux-là. Fondé à Los Angeles en 2005, le groupe formé de J-Dog, Funny Man, Johnny 3 Tears, Danny et Charlie Scene a connu plusieurs changements de line-up. Mais l’esprit demeure, et la formule, diablement efficace, continue de fonctionner. En particulier sur scène, où les Californiens s’avèrent explosifs. Préparez-vous, le gang masqué débarque en ville!

Vendredi, 20h, à l’Atelier, à Luxembourg-Ville.

Entrée: 28 euros.

Bazar Inde-Népal

Il y a plus de 50 ans, des parents luxembourgeois ayant adopté des enfants indiens ont créé une ASBL. Dimanche, Aide à l’enfance de l’Inde et du Népal organisera son 40e bazar caritatif au centre culturel de Sandweiler. Les visiteurs découvriront des danses et de la musique traditionnelles de l’Inde et du Népal, achèteront de l’artisanat local ramené par les bénévoles lors de leurs voyages et participeront à des ateliers. La recette du bazar génère environ 10% des fonds annuels de l’AEIN.

Dimanche, au centre culturel de Sandweiler, à partir de 10h30.

44e édition du salon Antiques & Art Fair Luxembourg

Luxexpo The Box vit au rythme des antiquités depuis jeudi. Et cela va durer jusqu’à lundi soir, 19h. La 44e édition du salon Antiques & Art Fair Luxembourg accueille une centaine de participants de six pays différents dans les halls de Luxexpo The Box. Les exposants présenteront un large choix dans les styles et les époques du marché de l’art et de l’antiquité: mobilier, design, objets usuels, décoratifs ou d’apparat, bijoux, argenterie, livres anciens, bronzes, etc. Il y en aura pour tous les goûts. Comme les années précédentes, le salon accueillera des artisans des métiers de l'art de la restauration et de la conservation des œuvres d’art.

Lonepsi + Sopico

L’air de rien, l’influence du groupe PNL se fait déjà ressentir. Le duo parisien a en effet levé un tabou. Aussi «bad boy» soit-il, le rappeur peut assumer ses doutes et ses faiblesses. Et toute une nouvelle génération l’a intégré. Posé sur des nappes aériennes, le rap de Lonepsi est propice à la rêverie. Ses poésies intimistes, dévoilées sur les neuf titres de son EP «Sans dire adieu», font la part belle à une forme de mélancolie. De son côté, le Parisien Sopico s’échappe en solo avec le projet «Mojo». Et le talent de ce rappeur et producteur va très vite faire parler d’eux.

Vendredi, 20h, à la Rockhal (Floor), à Esch-Belval.

Entrée: 16 euros.

Ateliers et concert flamenco

Des cours de flamenco pour débutants se tiendront samedi, à la Kulturfabrik, de 11h à 13h. Dans le même univers, à 20h, au prix de 50 euros, Asuncion Perez et David Perez feront vibrer le public dans le spectacle «D2».

Meat Wave

C’est aux côtés du légendaire producteur Steve Albini que Meat Wave a enregistré son album «The Incessant», l’année dernière. Le groupe punk originaire de Chicago envoie ses riffs puissants dans l’urgence. Un cocktail explosif à tester sur scène.

Vendredi, 21h30, aux Rotondes, à Luxembourg-Ville.

Entrée: 11 euros.

Du théâtre et de l'impro

Canopée ASBL propose un atelier de contact et du théâtre d'improvisation dimanche, de 14h à 18h, au Hariko. Un événement gratuit via lequel le public pourra s'initier à un art de la danse dédié aux mouvements spontanés du corps.

(e.s.)