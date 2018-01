«L'Uni est un bijou», selon le nouveau recteur

Souriant, détendu, et prêt à répondre à toutes les questions de manière très posée en français avec une petite pointe d’accent québécois, Stéphane Pallage a rapidement brisé la glace, ce lundi à Luxembourg, lors de sa présentation en tant que nouveau recteur de l’Université du Luxembourg.

«J’étais très heureux au Canada et à Montréal en particulier, que je n’aurai quitté pour rien au monde mis à part ce type de projet», a-t-il affirmé d’emblée. «L’Uni est un bijou, créé il y a 14 ans, avec la volonté d’exceller. Nous devons désormais passer du statut de start-up à celui d'une organisation de niveau mondial lors des dix prochaines années».

«Les finances sont bonnes»

Avec des grands-parents originaires du petit village de Thiaumont dans la commune d’Attert, tout près d’Arlon, Stéphane Pallage s’est affirmé comme «Belge, Canadien d’adoption et de plus en plus Luxembourgeois». «Je n’avais plus vu le Luxembourg depuis 30 ans» a reconnu le nouveau recteur de 49 ans, qui a suivi une formation d'économiste. «Le pays est ce qui se fait de mieux en Europe. C’est pour moi un modèle pour les pays industrialisés».

Et Stéphane Pallage de conclure: «Les finances de l’Uni sont bonnes et tout le monde a marqué l’année dernière, une véritable volonté de travailler en équipe. Le prochain budget établi en décembre 2017 est équilibré. Cela me permettra de démarrer mon mandat dans les meilleures conditions. Avec la nouvelle loi sur le financement de l’Uni, les rôles sont mieux définis».

When the new rector welcomes #uni_lu students and wishes them good luck for their exams ... #Luxembourg pic.twitter.com/0nH5hWGD5w — uni.lu (@uni_lu) 15 janvier 2018

(Frédéric Lambert/L'essentiel)